Komiker und Koch mit Podcast auf Überholspur

Sie hatten schon Viktor Gernot, Folkshilfe oder die charmante Beauty-Moderatorin Silvia Schneider zu Gast. Sie waren in Linz, Innsbruck und Wien: Günther Lainer und Krauli Held sind ein Dreamteam, was die Gestaltung des Podcasts „Beim Gast zu Gast“ betrifft. Nun wollen sie zwei Sendungen mit Publikum und live produzieren – und zwar in Bad Goisern.