Gazastreifen bekam neuen Übergang für Hilfsgüter

Zuvor hatte die israelische Armee drei Tage lang den Übergang Kerem Shalom im Osten geschlossen. Er war von der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas beschossen worden. Am 8. Mai eröffnete das Militär den Übergang wieder, Hilfsorganisationen beklagen jedoch, wegen Treibstoffmangels und der Kämpfe in der Gegend keine Hilfslieferungen in Empfang nehmen zu können.