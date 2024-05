Deutsche Polizei sucht wieder nach Arian (6)

Am Wochenende seien viele Menschen am Fluss Oste unterwegs gewesen. Wie berichtet, wird befürchtet, dass der autistische Bub ins Wasser gefallen sein könnte. In dieser Woche ist wieder eine Suchaktion auf dem Fluss geplant. „Wir werden dabei auch technisches Gerät einsetzen“, sagte der Sprecher. Zudem sollen die Bewohnerinnen und Bewohner der Ortschaften in der Nähe von Arians Zuhause im Bremervörde-Elm befragt werden, ob sie etwas beobachtet haben.