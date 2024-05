Deutscher gestand Kopfschuss auf Mitschüler (14)

Am Montag ließ der Schüler Valerio eine entsprechende Erklärung durch seine Verteidigung verlesen. Der Schuss sei nicht geplant gewesen, sondern aus der Situation heraus entstanden, hieß es darin. Wie berichtet, tötete der 15-Jährige im vergangenen September auf dem Gelände einer Schule im fränkischen Lohr am Main den 14-jährigen Italiener Francesco mit einem Schuss aus einer Pistole. Die beiden gingen in dieselbe Mittelschule in der Kleinstadt Lohr am Main (Bayern).