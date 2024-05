Die großen Buchstaben können sehr sexy sein

Stimmung wie im Künstleratelier

Der „Kalligrafie-Schnupperkurs“ (7. oder 15. Juni) ist maßgeschneidert für Anfänger, die Speisekarten, Einladungen, Weihnachtsgrüße in kunstvoller Schrift gestalten wollen. Große Buchstaben, verschnörkelt, verziert, elegant und sexy, boomen gerade. Wie man sogenannte „Cadels“ selbst entwirft und ausführt, lernt man in „Cadels – lustvoll verspielt“ (5. bis 7. Juli). Ein Kurs mit der Wiener Kalligrafin Eva Pöll (29. 8. bis 1. 9.) lässt in freies Schönschreiben eintauchen.