Biden, Putin, Selenskyj, Kim & Xi als Garagenband

Wladimir Putin als Sänger, Xi Jinping und Joe Biden als Gitarristen, Wolodymyr Selenskyj am Keyboard, Kim Jong Un am Schlagzeug - und Tom Cruise am Grill: Die US-Rockband Limp Bizkit hat ein ungewöhnliches Musikvideo auf YouTube veröffentlicht, das zeigt, wozu sogenannte Deepfake-Technik heute in der Lage ist.