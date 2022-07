Deepfakes: Auf der Jagd nach digitalen Fälschungen

Hollywood und Despoten als dankbare Abnehmer

Und die Entwicklung der Software ist nötiger denn je. Denn die KI-basierten Technologien werden immer raffinierter. „Die Manipulation von Videos, Fotos und Texten ist längst nicht mehr Sache von Geheimdiensten. Das Werkzeug dazu hat theoretisch jeder auf seinem Rechner, und Anleitungen sind im Netz zu finden“, so Boyer. Mittels Apps kann sich heute jeder Durchschnittsösterreicher in wenigen Sekunden am Smartphone in den muskelbepackten „Thor“ verwandeln.