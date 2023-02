„Die Bilder werden mich lange begleiten“

Am Tag nach der Tragödie in Steyr mit zwei getöteten Baggerfahrern (31 und 64 Jahre alt) traute sich der Geologe Günter Moser erstmals in den abgestürzten Hang. „Ich bin in die Wand gestiegen und hab’ den Hang durchschritten. Die Haupt-Masse liegt schon auf der Straße, es besteht aber immer noch eine große Gefahr“, erklärte Moser Donnerstagmittag im Gespräch mit der „Krone“.