Verwaltung aus der Steinzeit bremst Kliniken aus

Krisengespräch zwischen Stadt und Kammer

Womöglich auch eines der Themen, dass die Spitze der Ärztekammer und der Stadt Wien bei einem Krisengipfel (den niemand offiziell so nennen will) am Montag besprechen wollen. Bürgermeister Michael Ludwig hat unter anderem Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und Ärztekammerpräsident Johannes Steinhart in sein Büro geladen.