Pensionierungswelle könnte Ärztemangel verschärfen

Der Mangel an Fachärzten und Medizinern in den Spitälern sowie die daraus resultierenden langen Wartezeiten auf einen Arzttermin hätten zur Folge, dass eine große Unsicherheit bei der Versorgung mit medizinischen Leistungen bestehe, meint Köfer. Dieser Missstand könne kurzfristig nur beseitigt werden, indem man Jungärzten aus dem In- und Ausland einen lukrativen Job in Kärnten biete. „Insbesondere in Bereichen wie bei Kinderärzten brauchen wir mehr Kassenstellen.“