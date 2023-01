Hacker: „Mir hängt die Maske auch beim Hals raus“

Eine regelmäßige Ohrfeige für das Wiener Gesundheitswesen sind die Dutzenden Gefährdungsanzeigen. In der Notaufnahme der Klinik Floridsdorf fehlte Personal, die Abteilung sei am Zerfallen, OP-Assistenten übernahmen Pflegetätigkeiten. Was man aus der Notaufnahme in Ottakring hört, ist nicht besser: Es gab Rettungsstaus durch anfahrende Notarztwagen, Patienten lagen in mehreren Bettreihen nebeneinander, ein Herzinfarkt-Patient wurde erst mit zwei Stunden Verspätung behandelt. In Gefährdungsanzeigen ist von Arbeitsüberlastung die Rede, Gefährdung von Patienten, es gab eine Anzeige über die komplette Dienststelle Ottakring. Dazu kommen Patienten, die zu früh entlassen werden oder gar keine Behandlungstermine in den Krankenhäusern bekommen, und überlaufene Ambulanzen, zudem warnte die Ärztekammer gar vor Triagen. Das alles klingt doch grauenhaft. Hier spielt sich in Wien ein Drama in der medizinischen Versorgung ab, oder sehen Sie das anders?

Es klingt zumindest danach, ja. Es ist eine riesige Herausforderung, und wir haben einige Fächer, wo wir auch wirklich ein Problem haben, neue Kräfte zu finden. Und eines davon ist der gesamte Bereich der Notfallmedizin. Und da gibt es verschiedene Problemstellungen dafür, mit denen wir uns gerade beschäftigen. Eine davon ist, dass Notfallmedizin sowie Kindermedizin Fächer sind, in denen es keine Sonderklasse gibt. Und solche Nicht-Sonderklassen sind besonders unattraktiv.