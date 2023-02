Eisig kalt in der Nacht, aber am Tag weit wärmer

In Vorarlberg, Tirol, sowie in Oberkärnten zeigt sich am Sonntag länger die Sonne, gebietsweise hält sich zäher Nebel. Sonst überwiegen die Wolken, vor allem im Bergland regnet oder schneit es zeitweise. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 600 und 90 Meter Seehöhe. Im Osten und auf den Bergen bläst mäßiger bis lebhafter Wind aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen minus sieben bis plus fünf Grad, am kältesten ist es in den Tälern im Westen sowie in Osttirol und Kärnten. Tageshöchsttemperaturen: vier bis neun Grad.