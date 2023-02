Forscher erwarten gewaltiges Erdbeben in Istanbul

Nach den verheerenden Beben an der türkisch-syrischen Grenze werden wieder warnende Stimmen zahlreicher Forscher laut: Seit Jahrzehnten wird ein katastrophales Erdbeben in Istanbul vorausgesagt, das zwischen 40.000 und 100.000 Menschenleben fordern könnte. Erschwerend kommt hinzu: In jüngster Zeit mehren sich die Vorzeichen, dass es bald so weit sein könnte…