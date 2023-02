„Shoppingtour“ mit geknackten Bussen als Alibi

Die attraktive Kroatin ist beim Prozess in Klagenfurt mit den Nerven am Ende. Als Staatsanwalt Julius Heidinger mit seiner Anklage fertig ist, braucht sie erst einmal ein Glas Wasser und viele Taschentücher. Nie hätte sie geahnt, was sich hinter den „Shoppingtouren“ ihres ebenfalls geschnappten Ex-Mannes verbarg: „Ich wusste nicht, dass die Busse gestohlen waren“, beteuert sie. „Sonst wäre ich nie mitgefahren.“ Die Indizienkette zeichnet aber ein anderes Bild: Oft war die 48-Jährige als Passagierin mit an Bord, als gestohlene Reisebusse kreuz und quer unterwegs waren, um letztlich über die Türkei nach Saudi-Arabien verschifft zu werden.