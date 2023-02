Richtig gut! Filet im Speckmantel mit Kroketten

Schweinsfilet im Speckmantel, Kroketten, Pfefferrahmsauce

Zutaten: 1 Schweinsfilet, 200g Bauchspeck, Olivenöl, Knoblauch, Salbei.

Zubereitung: Filet in Speck wickeln und in Folie einwickeln. 10 Minuten im Kühlschrank rasten lassen. Aus der Folie nehmen und langsam in Öl braten. Etwas Butter und Kräuter hinzufügen und bei 150° im Ofen ca. 12 Minuten fertig garen.