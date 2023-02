Nicht faltenfreie, gesunde Haut macht schön!

Antioxidantien gegen Kollagenabbau

Prof. Dr. Martina Kerscher, Dermatologin und Leiterin der Arbeitsgruppe Kosmetikwissenschaften an der Universität Hamburg, Deutschland: „Besonders wichtig ist es, die Bildung der sogenannten Freien Radikalen in den Zellen zu verhindern, welche maßgeblich an der Hautalterung beteiligt sind. Nun weiß man, dass diese ganz besonders durch UV-Strahlung entstehen. UV-Schutz hilft hierbei vor allem gegen Sonnenschäden. Um frühzeitige Alterung zu verhindern, muss zudem die Entzündungskaskade in Schach gehalten werden. Auch bei Umwelteinflüssen, durch Nikotin, Stress usw. Das lässt sich durch Antioxidantien, die mittels Cremes auf die Haut aufgetragen werden, sehr gut erreichen. Aktuelle Anwendungsstudien zeigen, dass die Aufnahme direkt über die Haut sogar am besten funktioniert. Als wichtigste Stoffe dieser Art wären Vitamin C, E, B3, B5, B12 und Coencym Q10 zu nennen, sowie diverse Sekundäre Pflanzenstoffe. So zeigen sich durch die äußerliche Anwendung auch die Hemmung des Kollagenabbaus und regelmäßigere Pigmentierung der Haut .“