Wie Sie Ihren Augen etwas Gutes tun!

Wenn draußen Nebel, Regen und frühe Dämmerung dominieren, verbringen wir deutlich mehr Zeit in Innenräumen – meist vor Bildschirmen. Ob Laptop, Smartphone oder Fernseher: Der Blick bleibt starr, die Augen blinzeln seltener und das natürliche Wechselspiel zwischen Nah- und Fernsicht kommt kaum noch vor.