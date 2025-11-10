„Diesen Wahnsinn will ich auch in Wien erleben“

„Bernhard Raimann“-Sprechchöre von der Tribüne! Ein Transparent mit „#79 BERNI“. Die rot-weiß-rote Fan-Community machte sich beim Berlin Game der National Football League (NFL) im Olympiastadion der deutschen Hauptstadt lautstark bemerkbar. Österreichs Football-Star und seine Indianapolis Colts dankten es mit einem 31:25-Sieg in der Verlängerung gegen die Atlanta Falcons.