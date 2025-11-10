Lando Norris: „Ich habe jeden Sch*** ignoriert!“

„Ich habe einfach jeden Scheiß ignoriert, der über mich gesagt wurde. Ich habe mich ganz auf mich selbst konzentriert!“ Nach seinem Grand-Prix-Sieg am Sonntag in Brasilien war die Freude und Erleichterung bei Lando Norris riesengroß. Jetzt steht der McLaren-Pilot kurz vor der Krönung in der Formel 1.
Der Brite, der schon den Sprint gewonnen hatte, baute seine Führung in der Fahrer-WM auf seinen Teamkollegen Oscar Piastri auf komfortable 24 Punkte aus. Die kleine WM-Chance von Max Verstappen, der nach einer sensationellen Aufholjagd noch auf Rang drei raste, ist angesichts von 49 Punkten Rückstand jedoch wohl dahin.
Hier der WM-Stand:
Drei F1-Stops - Las Vegas, Doha und Abu Dhabi – stehen in dieser Saison noch im Rennkalender. Maximal 83 Punkte sind bis zum Saisonende im kommenden Monat noch zu vergeben. Danach folgt die große Regelreform.
„Perfektes Wochenende“
„Es war ein überragendes Rennen, es ist großartig, hier in Brasilien zu gewinnen. Das war ein perfektes Wochenende“, strahlte Norris.
Lob gibt’s für sein Team: „Das McLaren-Team hat mir ein super Auto gegeben und es arbeitet immer sehr hart und es ist unglaublich befriedigend, wenn man für die harte Arbeit belohnt wird.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.