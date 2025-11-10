Lando Norris: „Ich habe jeden Sch*** ignoriert!“

„Ich habe einfach jeden Scheiß ignoriert, der über mich gesagt wurde. Ich habe mich ganz auf mich selbst konzentriert!“ Nach seinem Grand-Prix-Sieg am Sonntag in Brasilien war die Freude und Erleichterung bei Lando Norris riesengroß. Jetzt steht der McLaren-Pilot kurz vor der Krönung in der Formel 1.