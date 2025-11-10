Vorteilswelt
Kurz vor F1-Krönung

Lando Norris: „Ich habe jeden Sch*** ignoriert!“

Formel 1
10.11.2025 06:02
Lando Norris ließ sich in Brasilien feiern.
Lando Norris ließ sich in Brasilien feiern.(Bild: EPA/Isaac Fontana)

„Ich habe einfach jeden Scheiß ignoriert, der über mich gesagt wurde. Ich habe mich ganz auf mich selbst konzentriert!“ Nach seinem Grand-Prix-Sieg am Sonntag in Brasilien war die Freude und Erleichterung bei Lando Norris riesengroß. Jetzt steht der McLaren-Pilot kurz vor der Krönung in der Formel 1.

0 Kommentare

Der Brite, der schon den Sprint gewonnen hatte, baute seine Führung in der Fahrer-WM auf seinen Teamkollegen Oscar Piastri auf komfortable 24 Punkte aus. Die kleine WM-Chance von Max Verstappen, der nach einer sensationellen Aufholjagd noch auf Rang drei raste, ist angesichts von 49 Punkten Rückstand jedoch wohl dahin.

Hier der WM-Stand:

Drei F1-Stops - Las Vegas, Doha und Abu Dhabi – stehen in dieser Saison noch im Rennkalender. Maximal 83 Punkte sind bis zum Saisonende im kommenden Monat noch zu vergeben. Danach folgt die große Regelreform.

„Perfektes Wochenende“
„Es war ein überragendes Rennen, es ist großartig, hier in Brasilien zu gewinnen. Das war ein perfektes Wochenende“, strahlte Norris.

Lesen Sie auch:
Max Verstappen 
Formel 1 in Sao Paulo
Verstappen zaubert sich aufs Podium – Norris siegt
09.11.2025

Lob gibt’s für sein Team: „Das McLaren-Team hat mir ein super Auto gegeben und es arbeitet immer sehr hart und es ist unglaublich befriedigend, wenn man für die harte Arbeit belohnt wird.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
