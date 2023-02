Wiener Schulklasse auf FPÖ-Plätzen im Parlament

Am Dienstagabend hatte eine Schülerin dieser 6. Klasse aus Wien-Favoriten in der Puls 4-Sendung „Pro und Contra“ auf den Migrationshintergrund von sich und von Mitschülern verwiesen und betont, dass sie nicht in Wien wären, wenn Waldhäusls Vorstellungen zum Thema Asyl umgesetzt worden wären. Die Antwort des Freiheitlichen: „Auf die Frage, wenn das schon geschehen wäre, dass hier sehr viele nicht in der Schule wären: Dann wäre Wien noch Wien.“