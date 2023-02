Waldhäusl legt nach - von Reue keine Spur

Groß war die Empörung über einen Sager des niederösterreichischen FPÖ-Landesrats Gottfried Waldhäusl in einer TV-Debatte am Dienstag. Mit einer strikteren Asylpolitik „wäre Wien noch Wien“, schleuderte er einer Schülerin mit Migrationshintergrund entgegen. Die anderen Parlamentsparteien reagierten entsetzt, eine Anzeige wegen Verhetzung steht im Raum und auch im Heimatbundesland, das sich nach der Landtagswahl politisch neu sortiert (siehe Video), steht Waldhäusl schwer unter Beschuss. Er selbst bleibt dabei: „Ich stehe zu 100 Prozent zu dieser Aussage, denn die Wahrheit ist verträglich“, meinte er am Donnerstag - und legte noch nach.