Sex in der Grauzone: Lernen Sie, „Nein“ zu sagen!

Heute geht es um Brisantes. Nein, nicht um sexuelle Extravaganzen, wo denken Sie hin. Es geht um Sex in dem Grenzbereich von ja-nein-vielleicht-ja-nein. In einer Zeit, in der Vergewaltigung, Missbrauch und Nötigung endlich die Aufmerksamkeit bekommen, die diesen Vergehen gebührt, gibt es nach wie vor ein Tabu: Sex in der Grauzone von Wollen und Nichtwollen.