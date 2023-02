Land Salzburg: Personalvertreter liegen im Clinch

Im Visier der Roten: Bernd Gollackner, oberster Personalvertreter im Landesdienst und seine ÖVP-Fraktion. Stein des Anstoßes? Mit ihrer Mehrheit sollen die schwarzen Gewerkschaftler beschlossen haben, dass eine im FSG-Büro beschäftigte Kollegin nicht mehr in der Personalvertretung tätig sein darf. Mehr noch: „Mit den dadurch frei werdenden Stunden will Bernd Gollackner zum einen das Beschäftigungsausmaß eines Bediensteten seiner ÖVP-Fraktion aufstocken und zum anderen einer pensionierten ÖVP-Funktionärin die Pension versüßen“, heißt es in dem Rundschreiben. Die FSG will gegen den Beschluss vorgehen, hat mitterweile gar Aufsichtsbeschwerde eingelegt.