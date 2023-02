Sibylle Diensch will „vertiefen statt erweitern“

Steirerkrone: Was hat Sie dazu bewogen, sich für den Posten der Museumsdirektorin zu bewerben?

Sibylle Dienesch: Ich bin seit 16 Jahren am Haus und wäre ja nicht so lange hier, wenn ich nicht gerne hier wäre. Durfte das Haus mit aufbauen und mitgestalten. Ich habe das museologische Handwerk hier von der Pike auf gelernt und habe hier auch die Lust bekommen, einen Schritt weiterzugehen und neue Ideen, meine Ideen, hier einzubringen und in Hauptverantwortung zu gehen. Dafür war auch in meiner eigenen Biografie die Zeit gekommen.