Museums-Chef stichelt gegen seine Nachfolgerin

Von heftigen internen Querellen ist die Wachablöse am GrazMuseum begleitet. Seit 2005 war Otto Hochreiter dessen Direktor und Geschäftsführer und hat das Haus erfolgreich geleitet und ausgebaut. Doch wie am Montag bekannt wurde, wurde sein Vertrag nicht noch einmal verlängert. Sein Chefposten war ausgeschrieben worden, beim Hearing hatte sich Hochreiters langjährige Vizedirektorin Sibylle Dienesch durchgesetzt. Sie wird am 1. Jänner 2023 die Leitung von Hochreiter (68) übernehmen.