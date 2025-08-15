Großes Klassentreffen der Grazer Spitzenköche

Die Crème de la Crème der Grazer Gastroszene läutete am Schloßberg das Food Festival ein. Dabei wurden nicht alle Geheimnisse verraten und auch ein Abschied gefeiert.
Viele Köche verderben den Brei – den Gegenbeweis wollte jetzt Christof Widakovich antreten. Der Patron des Schlossberg Restaurants lud deshalb mit Gattin Herti Grossauer-Widakovich die Koch-Elite der Murmetropole zu sich auf den Berg. Als knalliges Eröffnungsfeuerwerk zum von Karin Marg organisierten Food Festival wurden da in der Sky Bar mehr als 100 Gäste so richtig eingekocht.
Für die Herdkünstler war’s quasi eine Art Klassentreffen. „Echt cool, wir sehen uns im stressigen Alltag ja leider viel zu selten. Hier ist der perfekte Ort, um zu zeigen, was in Graz alles möglich ist“, sagte etwa Alexander Posch, mehrfach dekorierter Küchenchef der Genießerei.
Legendäres Gulasch-Rezept bleibt geheim
„Legendär, mit den besten Köchen der Stadt hier an einem der schönsten Plätze der Stadt zu kochen“, ergänzt Karli Pichlmaier. Widakovich wollte die lockere Atmosphäre gleich nutzen, um dem Chef von Ferl’s Weinstube das Rezept für sein legendäres Gulasch zu entlocken. „Aber da muss er noch zehn Jahre warten, dann gehe ich in Pension.“
Am Ende gab’s noch Blumen für Waltraud Hutter – die Grande Dame der Genusshauptstadt geht in Unruhestand – von „ihren“ Köchen: Michael Gauster (Dreizehn), Markus Meichenitsch (Schlossberg Restaurant), Andreas Hammler (Stammtisch am Paulustor), Florian Vorraber (Fürstenstand), Domenico D’Orazio (Goldkost), Lukas Lepsic (Mohrenwirt), Benjamin Juhasz (Gösser Bräu), Hannes Haderspeck (Glöckl Bräu) und Patrick Spenger (Kochschule Pur).
