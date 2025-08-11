Graz von der Mur aus entdecken und dabei genießen

Beim Laufen an der Mur kam Yvonne Spenger die Idee: „Unsere Stadt hat so viele schöne Flecken – und vom Fluss aus ergeben sich da ganz neue Perspektiven.“ Schnell wurde daraufhin gemeinsam mit Mann und Spitzenkoch Patrick das Konzept für die kulinarische Floßfahrt auf der Mur erstellt. Und am Sonntag brach man dann vom Stadtstrand aus schon zur Jungfernfahrt unter dem Motto „Kulinarik am Fluss“ auf.