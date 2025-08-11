Vorteilswelt
Kulinarische Floßfahrt

Graz von der Mur aus entdecken und dabei genießen

Steiermark
11.08.2025 18:30
Den Gästen der ersten kulinarischen Floßfahrt auf der Mur hat‘s sichtlich gefallen.
Den Gästen der ersten kulinarischen Floßfahrt auf der Mur hat‘s sichtlich gefallen.(Bild: PUR die Kochschule)

Kulinarische Floßfahrt auf der Mur feierte am Wochenende Premiere – und eine Fortsetzung ist bereits fix.

Beim Laufen an der Mur kam Yvonne Spenger die Idee: „Unsere Stadt hat so viele schöne Flecken – und vom Fluss aus ergeben sich da ganz neue Perspektiven.“ Schnell wurde daraufhin gemeinsam mit Mann und Spitzenkoch Patrick das Konzept für die kulinarische Floßfahrt auf der Mur erstellt. Und am Sonntag brach man dann vom Stadtstrand aus schon zur Jungfernfahrt unter dem Motto „Kulinarik am Fluss“ auf.

„Ich glaube, unsere Gäste haben dabei richtig Spaß gehabt, alle waren happy. Wir haben die Plätze ja auf maximal 40 Personen begrenzt, damit man sich am Floß noch gemütlich bewegen kann“, erklärt Patrick Spenger.

Er kredenzte steirisches Fingerfood – von der Forelle bis zum Beef Tatare; und natürlich durften bei der aktuellen Hochsaison in den heimischen Wäldern auch Eierschwammerl nicht fehlen. Neben diesen kulinarischen Leckerbissen wurde den Passagieren auch noch Wissenswertes aus der langen Geschichte der steirischen Landeshauptstadt, und vor allem ihrer Verbundenheit mit der Mur, serviert. Margret Gergitsch von den Graz Guides hatte dazu einige historische Schmankerl mit an Bord.

Daumen hoch: Patrick Spengers erste kulinarische Floßfahrt auf der Mur war ein voller Erfolg.
Daumen hoch: Patrick Spengers erste kulinarische Floßfahrt auf der Mur war ein voller Erfolg.(Bild: PUR die Kochschule)

Künftig wollen die Spengers die Floßfahrten übrigens regelmäßig anbieten. „Der Plan sind vier bis fünf Termine im Jahr. Heuer werden wir im September noch einmal ablegen.“ Termine und Informationen gibt’s online unter pur-kochschule.at.

Porträt von Marcus Stoimaier
Marcus Stoimaier
