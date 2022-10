Dienesch neue Geschäftsführerin des GrazMuseum

GrazMuseum als Erfolgsgeschichte

Das GrazMuseum wurde in vergangenen zwei Jahrzehnten nicht nur erweitert (GrazMuseum am Schlossberg, Stadtarchiv, Archäologie), es sind auch die Bestandsgebäude umfassend renoviert und modernisiert worden. Zudem wurden Stellen für neue wissenschaftliche Mitarbeiter geschaffen und es wurde auch Restitutionsforschung betrieben. „Das GrazMuseum ist zu einem zentralen Ort moderner Geschichtsforschung, -dokumentation und -vermittlung geworden. Besonders hinzuweisen ist auch auf die Forschung über das jüdische Leben in Graz sowie die Bemühungen zur Erforschung der Geschichte des Lagers Liebenau“, sagt Riegler.