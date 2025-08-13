Graz: Ärger über steigende Zahl an Fahrradleichen

Die betroffenen Räder erhalten auffällige Schleifen mit Sprüchen wie „Willst du Schluss machen?“ oder „Lass mich nicht so stehen!“ sowie Informationen zur Entfernung. Besitzer haben dann sechs Wochen Zeit, das Rad wieder in Betrieb zu nehmen und die Schleife zu entfernen. Geschieht das nicht, wird es abgeschleppt, als Schrott deklariert und in der Sturzgasse eingelagert.