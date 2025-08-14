Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rad-Touren

So können Sie Graz vom Sattel aus neu entdecken

Steiermark
14.08.2025 07:00
Auch Klassiker wie der Schloßberg sind Teil der Radtour
Auch Klassiker wie der Schloßberg sind Teil der Radtour(Bild: Graz Tourismus/ Tom Lamm)

Erstmals bieten Fremdenführer in Graz nun auch geführte Radtouren durch die steirische Landeshauptstadt an. Damit will man nicht nur dem Bike-Boom begegnen, sondern den Besuchern vor allem auch ungewöhnliche Ecken von Graz zeigen.

0 Kommentare

„Graz ist eine Fahrradstadt, aber für Touristen, die die Stadt mit dem Fahrrad erkunden wollen, gab es bislang eigentlich keine eigenen Führungen“, sagt Fremdenführer David Zottler. Also hat er sich mit Kolleginnen der Austria Guides daran gemacht, das zu ändern. Seit einigen Wochen gibt es die neuen Rad-Touren nun – jeweils am Sonntagvormittag: „Und das Interesse ist groß“, freut sich Zottler.

„Das Spannende an den Touren mit den Bikes ist, dass man den Leuten auch Teile der Stadt zeigen kann, die sie bei Führungen zu Fuß nicht erreichen würden.“ So führt die Tour, die am Bahnhof startet, wo man sich dafür auch Fahrräder ausborgen kann, unter anderem auch in den neuen Stadtteil Reininghaus: „Dort kann ich aber nicht nur die urbane Entwicklung von Graz zeigen, sondern wir radeln auch an Ackerflächen vorbei und ich kann etwas vom bäuerlichen Graz erzählen, die es auch gibt“, so Zottler.

Ein Stopp am Hauptplatz gehört natürlich auch dazu.
Ein Stopp am Hauptplatz gehört natürlich auch dazu.(Bild: David Zottler)

Aber die Tour führt auch auf die andere Seite der Landeshauptstadt – zur Uni, in das angrenzende Villenviertel oder in den Stadtpark: „Das sind alles Gegenden, in die man bei klassischen Führungen nicht kommt, weil der Weg einfach zu weit wäre.“ Und so ist es vielleicht auch kein Wunder, dass bei den ersten Touren besonders viele Einheimische mit von der Partie waren: „Auf diesen Touren kann echt jeder eine neue Seite der Stadt entdecken“, sagt Zottler.

Jeden Sonntag um 9.30 Uhr startet eine neue Tour – anmelden dafür muss man sich bis spätestens am Freitag davor.

Porträt von Christoph Hartner
Christoph Hartner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
155.563 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
141.714 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Kärnten
Warum Grasser-Prozess Kärnten ruinieren könnte
110.040 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Kärntner Ex-Minister Karl-Heinz Grasser hält mit dem BUWOG-Verfahren seit 21 Jahren das Land ...
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1626 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1518 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1341 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf