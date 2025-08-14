So können Sie Graz vom Sattel aus neu entdecken

„Das Spannende an den Touren mit den Bikes ist, dass man den Leuten auch Teile der Stadt zeigen kann, die sie bei Führungen zu Fuß nicht erreichen würden.“ So führt die Tour, die am Bahnhof startet, wo man sich dafür auch Fahrräder ausborgen kann, unter anderem auch in den neuen Stadtteil Reininghaus: „Dort kann ich aber nicht nur die urbane Entwicklung von Graz zeigen, sondern wir radeln auch an Ackerflächen vorbei und ich kann etwas vom bäuerlichen Graz erzählen, die es auch gibt“, so Zottler.