So können Sie Graz vom Sattel aus neu entdecken

Erstmals bieten Fremdenführer in Graz nun auch geführte Radtouren durch die steirische Landeshauptstadt an. Damit will man nicht nur dem Bike-Boom begegnen, sondern den Besuchern vor allem auch ungewöhnliche Ecken von Graz zeigen.
„Graz ist eine Fahrradstadt, aber für Touristen, die die Stadt mit dem Fahrrad erkunden wollen, gab es bislang eigentlich keine eigenen Führungen“, sagt Fremdenführer David Zottler. Also hat er sich mit Kolleginnen der Austria Guides daran gemacht, das zu ändern. Seit einigen Wochen gibt es die neuen Rad-Touren nun – jeweils am Sonntagvormittag: „Und das Interesse ist groß“, freut sich Zottler.
„Das Spannende an den Touren mit den Bikes ist, dass man den Leuten auch Teile der Stadt zeigen kann, die sie bei Führungen zu Fuß nicht erreichen würden.“ So führt die Tour, die am Bahnhof startet, wo man sich dafür auch Fahrräder ausborgen kann, unter anderem auch in den neuen Stadtteil Reininghaus: „Dort kann ich aber nicht nur die urbane Entwicklung von Graz zeigen, sondern wir radeln auch an Ackerflächen vorbei und ich kann etwas vom bäuerlichen Graz erzählen, die es auch gibt“, so Zottler.
Aber die Tour führt auch auf die andere Seite der Landeshauptstadt – zur Uni, in das angrenzende Villenviertel oder in den Stadtpark: „Das sind alles Gegenden, in die man bei klassischen Führungen nicht kommt, weil der Weg einfach zu weit wäre.“ Und so ist es vielleicht auch kein Wunder, dass bei den ersten Touren besonders viele Einheimische mit von der Partie waren: „Auf diesen Touren kann echt jeder eine neue Seite der Stadt entdecken“, sagt Zottler.
Jeden Sonntag um 9.30 Uhr startet eine neue Tour – anmelden dafür muss man sich bis spätestens am Freitag davor.
