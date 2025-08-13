Grazer Koalition berät über Kauf der Ruine Gösting

Thema kommt jetzt in den Koalitionsausschuss

Da die Stadt als Schirmherrin fungieren solle, hatte der Politiker am Dienstag dazu einen Termin mit Finanzstadtrat Manfred Eber. Das Ergebnis: die KPÖ wird das Thema nun in den Koalitionsausschuss hieven und mit den Grünen mögliche Kosten für den Erwerb der Anlage diskutieren sowie die Möglichkeit der Sammelaktion ausloten.