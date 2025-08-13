Grazer Koalition berät über Kauf der Ruine Gösting

Am Dienstag starteten die Gespräche über eine Spendenaktion zum Kauf des Göstinger Wahrzeichens – die Stadt Graz könnte als Schirmherrin fungieren. KFG-Klubchef Alexis Pascuttini, der viel Rückenwind für die von ihm vorgeschlagene Sammelaktion erhält, kämpft für den Erwerb: „Das ist eine Frage der Prioritätensetzung!“
„Der mögliche Kauf der Burg durch die Stadt Graz und die geplante Spendenaktion sind derzeit die Top-Themen in Gösting schlechthin“, berichtet Alexis Pascuttini, KFG-Klubobmann und selbst Göstinger. Wie die „Krone“ berichtete, möchte er eine Crowdfunding-Initiative ins Leben rufen, um einen Teil der Kosten zum Erwerb der Ruine im Norden von Graz aufzutreiben.
Thema kommt jetzt in den Koalitionsausschuss
Da die Stadt als Schirmherrin fungieren solle, hatte der Politiker am Dienstag dazu einen Termin mit Finanzstadtrat Manfred Eber. Das Ergebnis: die KPÖ wird das Thema nun in den Koalitionsausschuss hieven und mit den Grünen mögliche Kosten für den Erwerb der Anlage diskutieren sowie die Möglichkeit der Sammelaktion ausloten.
Bis Ende November besteht das Vorkaufsrecht – „das ist eine Frage der Prioritätensetzung“, kämpft Pascuttini für das Nutzen dieses Zeitfensters.
