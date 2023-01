Diese Straßen werden nicht (!) mehr blockiert

Die Verschnaufpause für die Autofahrer in ist bald vorbei. Ab 13. Februar, dem Montag nach den Semesterferien, werden sich die Klimakleber wieder auf den Asphalt picken. Und den Frühverkehr lahmlegen. Täglich, so ist es geplant. Ganze zwei Wochen lang. Die Vorbereitungen (Anti-Aggressions-Training) laufen. Anstatt 20 sollen sich nun 40 Aktivisten an den Klebeaktionen beteiligen.