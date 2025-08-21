Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gefragte Materialien

Stoober Keramik verleiht Wiener Villa neuen Glanz

Burgenland
21.08.2025 19:00
Mittels Handarbeit müssen die Platten und Fliesen so bearbeitet werden, dass sie zu den mehr als ...
Mittels Handarbeit müssen die Platten und Fliesen so bearbeitet werden, dass sie zu den mehr als 90 Jahren alten Originalen passen.(Bild: Ceramico)

Aufwändig saniert wird derzeit die Villa Beer in Wien-Hietzing – ein Architekturjuwel. Eine wichtige Rolle spielen dabei Fliesen und Platten aus dem Mittelburgenland. Schließlich soll der historische Charakter des Gebäudes gewahrt bleiben. 

0 Kommentare

Die denkmalgeschützte Villa gilt als herausragendes Stück der architektonischen Moderne von 1930. Aktuell findet eine groß angelegte Sanierung statt. Beteiligt daran ist auch die Ceramico Burgenland GmbH aus Stoob. Das Tochterunternehmen der Landesimmobilien Burgenland fertigt mehr als 4000 Klinkerplatten, originalgetreue Fliesen und Lampenfassungen für das Projekt.

Die umfangreiche Sanierung der Villa Beer ist in vollem Gange.
Die umfangreiche Sanierung der Villa Beer ist in vollem Gange.(Bild: Lassnig)

Laut Ceramico-Geschäftsführerin Anita Wolf ist die größte Herausforderung, die Geschichte der Gebäude durch authentische Materialien fortzuschreiben: „Eine neue Fliese so zu fertigen, dass sie sich harmonisch ins historische Gesamtbild einfügt, ist eine wahre Kunst – und genau diese Meisterleistung bringen wir aus dem Burgenland nach Wien.“

Die fertigen Platten werden nach Wien transportiert.
Die fertigen Platten werden nach Wien transportiert.(Bild: Ceramico GmbH)

Auch bei den Klinkerplatten ist Detailarbeit notwendig: Sie müssen so gefertigt sein, dass sie optisch exakt zu den mehr als 90 Jahre alten Originalen passen – inklusive der besonderen Oberflächenstruktur und Alterungsspuren. Zu schaffen ist das nur mit Handarbeit. Nach dem monatelangen Fertigungsprozess werden die letzten der insgesamt 16 Paletten an Klinkerplatten im September von Stoob nach Wien transportiert. Bis Jahresende sollen dann auch die weiteren keramischen Nachbildungen für die Sanierung hergestellt sein. Geplant ist, dass die Villa ab dem Frühjahr 2026 wieder öffentlich zugänglich ist.

Innovativer Motor für die heimische Keramikbranche
„Aufträge wie diese zeigen, dass der traditionelle Standort in Stoob mit der Landesfachschule für Fliese, Keramik und Ofenbau weit mehr als ein Ausbildungsort ist“, meint auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Das Unternehmen Ceramico sei ein innovativer Motor für die Keramikbranche in Österreich und ein wertvoller Standortfaktor für das Burgenland. „Es gelingt ihnen, historisches Erbe und modernes Handwerk zu verbinden“, so Doskozil.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
21° / 22°
Symbol Regen
Güssing
18° / 25°
Symbol bedeckt
Mattersburg
19° / 24°
Symbol leichter Regen
Neusiedl am See
20° / 23°
Symbol Regen
Oberpullendorf
19° / 24°
Symbol leichter Regen

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
214.679 mal gelesen
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
151.343 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Kärnten
Kärntner angelt Sensationsfang in der Drau
140.367 mal gelesen
Fischzüchter Johann Poganitsch mit dem knapp neun Kilo schweren Zander.
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1520 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1306 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1165 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Mehr Burgenland
Künstler-Duo mit Film
Nachwuchstalent schrieb Musik für Puppen-Stars
Karten gewinnen!
GreaGigs rockt zum dritten Mal St. Margarethen
Medaillenjagd am Gras
„Auf der Piste kenne ich jeden Grashalm!“
Im Herztröpferl
Kräftiges Prost auf Stunden der Gemütlichkeit
Nach Wirbel am Campus
Kehrtwende der Stadt sorgt für Erleichterung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf