Stoober Keramik verleiht Wiener Villa neuen Glanz

Auch bei den Klinkerplatten ist Detailarbeit notwendig: Sie müssen so gefertigt sein, dass sie optisch exakt zu den mehr als 90 Jahre alten Originalen passen – inklusive der besonderen Oberflächenstruktur und Alterungsspuren. Zu schaffen ist das nur mit Handarbeit. Nach dem monatelangen Fertigungsprozess werden die letzten der insgesamt 16 Paletten an Klinkerplatten im September von Stoob nach Wien transportiert. Bis Jahresende sollen dann auch die weiteren keramischen Nachbildungen für die Sanierung hergestellt sein. Geplant ist, dass die Villa ab dem Frühjahr 2026 wieder öffentlich zugänglich ist.