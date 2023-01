Versorgungssicherheit als Sorge von Managern

Die Versorgungssicherheit ist eine der größten Sorgen der heimischen Manager. Jeder Fünfte sieht das Thema als eine der größten Herausforderungen, geht aus einer Umfrage von Peter Hajek Public Option Strategies hervor. Gleichzeitig stimmen nur 13 Prozent der Befragten der Aussage „Die Versorgungssicherheit mit Gütern des täglichen Gebrauchs ist in Krisenzeiten in Österreich gewährleistet“ zu. Bei einer Umfrage im vergangenen Sommer stimmten noch doppelt so viele zu. Führungskräften macht zudem der Fachkräftemangel Sorge.