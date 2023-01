Betrunkene Autolenkerin fuhr Radler nieder

Eine stark alkoholisierte Autolenkerin ist am Samstagabend in Dornbirn auf einen Radfahrer aufgefahren. Der 35-Jährige wurde auf die Motorhaube des Pkw und in weiterer Folge auf die Straße geschleudert, informierte die Polizei. Die 51-jährige Fahrzeuglenkerin hielt zunächst an, verließ den Unfallort aber, ohne Hilfe geleistet zu haben. Kurz nach dem Unfall suchte die Frau selbstständig die Polizeiinspektion Dornbirn auf. Der 35-Jährige wurde ins Krankenhaus eingeliefert.