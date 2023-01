„Das Triple hat für mich eine große Bedeutung“

Nach dem Doppelpack am vergangenen Wochenende in Klingenthal (D) ist Lamparter für viele der Topfavorit. Eine Rolle, die Johannes lieber an Norwegens Überflieger Jarl Magnus Riiber (50 Weltcupsiege) weitergibt: „Ich weiß ganz genau, wenn er in Topform ist, ist er der, der zu schlagen ist. Aber er hat Respekt vor mir, so wie ich vor ihm.“