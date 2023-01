Video: Mutiger Lokalbesitzer stoppt Amokschütze

Auch Tage nach dem Blutbad in einem Tanzlokal im US-Bundesstaat Kalifornien mit elf Todesopfern herrscht großes Entsetzen in Politik und Bevölkerung. „Was zum Teufel ist hier los“, fragte der kalifornische Gouverneur Gavin Newson am Dienstag (Ortszeit) mit Blick auf die Schusswaffengewalt in den USA. Unterdessen sind Aufnahmen aus einer Überwachungskamera veröffentlicht worden, die den dramatischen Kampf eines Lokalbesitzers mit dem Amokschützen zeigen.