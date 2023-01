Nach Blutbad: Schütze tötete sich in Lieferwagen

Nachdem er ein Blutbad mit zehn Toten in einer Vorstadt von Los Angeles angerichtet hatte, ist der mutmaßliche 72-jährige Schütze nun tot in seinem Wagen aufgefunden worden. Wie die Polizei berichtete, hatte der Verdächtige Huu Can Tran mit einer Waffe Suizid begangen, als eine Sondereinheit seinen Wagen umstellt hatte.