Frühe Hilfe für Familien in Ausnahmesituationen

25 Mitarbeiter für kostenlose Beratung direkt vor Ort

Ein Teufelskreis, aus dem Eltern oft nicht alleine herauskönnen. Dabei reicht in vielen Fällen eine kleine Hilfestellung, um sich zu befreien. Diese Hilfe bietet das Rote Kreuz jetzt in ganz Tirol an. „25 Mitarbeiter sind für das Projekt im Einsatz. Wir haben neue Beratungsstellen in Innsbruck, Wörgl sowie Imst geschaffen und sind in allen Bezirken unterwegs“, nennt Rotkreuz-Chef Thomas Wegmayr Eckdaten.