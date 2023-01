Mädchen hörten zu laute Musik: Sie rammten Auto

Am Dienstag um 16.18 Uhr fuhr eine 59-Jährige mit ihrem PKW in Gschwandt auf der Straße Maierhof. Zur gleichen Zeit fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Pkw von Kranabeth kommend in Richtung In der Edt. Die 19-Jährige und ihre 18-jährige Beifahrerin horchten dabei laute Musik und waren abgelenkt, sodass sie das zweitbeteiligte Fahrzeuge nicht wahrgenommen haben und in die Kreuzung, trotz dem Vorschriftszeichen „Vorrang geben“, eingefahren sind.