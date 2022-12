BM Willi muss Umbau im Rathaus rückgängig machen

„Alleingänge kein Kavaliersdelikt“

Erfreut über die Rücknahme „fragwürdiger Änderungen“ im Personalamt zeigten sich am Montag die anderen Fraktionen. „Bürgermeister Willi muss erkennen, dass seine Alleingänge kein Kavaliersdelikt ist und nicht im Einklang mit einem gemeinschaftlichen Arbeiten in der Stadt stehen. So stellte die Gemeindeaufsicht nun unmissverständlich fest, dass alle Organe - da gehört auch der Bürgermeister dazu - dem Gemeinderat gegenüber verantwortlich sind. Auch wenn es der Bürgermeister noch so verwinkelt formuliert, kann er nicht davon ablenken, wie falsch sein Handeln war. Es zeigt sich einmal mehr, dass mangelnde Bereitschaft zur Zusammenarbeit das größte Problem des Bürgermeisters ist“, erklärte Für-Innsbruck-Klubobmann GR Lucas Krackl.