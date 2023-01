Debatte über Neuwahl, Wirbel wegen Vortrag-Absage

Willi hätte laut Depaoli mit Gemeinderat reden müssen

Und gerade in den Räumlichkeiten von Congress und Messe Innsbruck (im Eigentum der Stadt Innsbruck, des Landes Tirol, der Wirtschaftskammer und des Tourismusverbandes), wo sowohl Corona getestet als auch geimpft wurde, wollte Ganser am 26. Jänner seinen Vortrag „Warum ist in der Ukraine ein Krieg ausgebrochen?“ halten. Was Willi nicht zuließ.