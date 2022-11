Eskalation in Innsbruck: Die Grünen spalten sich

„Für uns stehen die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger sowie der Stadt an erster Stelle. Wir werden uns nicht an ideologischem Geplänkel beteiligen, sondern alles daransetzen, eingerissene Brücken wieder aufzubauen und die Kooperation im Gemeinderat zu fördern. Unser Ziel ist eine lebenswerte Stadt für alle, unabhängig von Geschlecht, Alter, Glaube, Ausbildung, Gesundheit oder wen man liebt“, so der stellvertretende Klubobmann Thomas Lechleitner in einer ersten Stellungnahme.