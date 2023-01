„Auflösung des Gemeinderats würde zu Chaos führen“

Kommenden Mittwoch trifft sich der Innsbrucker Gemeinderat zu seiner planmäßigen Jänner-Sitzung. Im Mittelpunkt steht dabei der Neos-Antrag bezüglich der Auflösung des Innsbrucker Gemeinderates. Rein rechtlich sieht es so aus, dass mindestens drei Viertel der Gemeinderäte - also 30 von 40 - anwesend sein und davon dann zwei Drittel (also 20) für die Auflösung stimmen müssten. Doch so weit wird es erst gar nicht kommen!