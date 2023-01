Steuergeld für „Geisterkids“?

Der Fördermissbrauch des privaten Kindergartenvereins Minibambini ist noch nicht abgeschlossen, taucht schon der nächste Verdacht auf. Diesmal geht es um den Trägerverein Philo-Kids, der bereits wegen seines einzigartigen Konzept in den Medien war. Nach der Neuübernahme im Oktober letzten Jahres konnten die Betreiber jedoch nicht nachvollziehen, wie die Fördersumme für 52 angemeldete Kinder so hoch sein kann. Die FPÖ wirft dem Verein Falschabrechnungen vor. Die grüne Bezirksrätin Mahsa Abdolzadeh bestreitet die Vorwürfe, sie sei unschuldig. Indes werden nach dem Fördermissbrauch die Kontrollen in den Kindergärten nun verdoppelt. Das und weitere spannende Themen lesen sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.