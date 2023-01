Todesserie: So gefährlich ist Arbeiten im Wald

Herr Krondorfer, warum finden die meisten Waldarbeiten eigentlich im Winter statt? Warum gerade in der kalten Jahreszeit?

Das hat rein pragmatische Gründe: Weil so viele nicht reine Waldbesitzer, sondern auch Bauern sind, die landwirtschaftliche Flächen zu bearbeiten haben. In der kalten Saison ist da naturgemäß weniger zu tun. 80 Prozent des Waldbesitzes ist in der Steiermark ja in privater Hand.