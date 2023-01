59-jähriger Landwirt starb bei Forstunfall

Tragisches Unglück am Mittwoch in Scheifling: Ein 59-jähriger Landwirt wurde bei einem Forstunfall so schwer verletzt, dass er noch am Unglücksort verstarb. Kurz davor war es auch schon in der Südsteiermark zu einem Forstunfall gekommen - ein 69-Jähriger überlebte schwer verletzt.