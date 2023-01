Fassade der heilen Welt bröckelt

Sie setzt die Österreichische Erstaufführung kommenden Freitag auf der Linzer Studiobühne in einem Umfeld aus Nylon-Anzügen und Neue-Deutsche-Welle-Songs um, was ihr großen Spaß machte. Doch der Hausbau wirkte nicht nur für sie weiter weg als die 80er: „Für meine Generation ist es derzeit unvorstellbar, ein Haus zu bauen.“ Daher organisierte man kurzerhand einen gemeinsamen Ausflug in den Modellhauspark samt Mittagessen bei IKEA, um sich besser in Max und Lisa hineinversetzen zu können. Denn: „Wir erarbeiten alles im Team.“