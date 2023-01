Salzburger unterstützten Protest in Lützerath

Auch in Salzburg kam es in den vergangenen Wochen und Monaten zu vereinzelten Klimaprotesten - etwa durch Hörsaalbesetzungen, die „Krone“ hat berichtet. Doch die kleineren Aktionen in Salzburg sind nicht vergleichbar mit den Klimaklebern in Wien oder der Massendemonstration in Lützerath, die mit Gewalt endete. Gegenüber der „Krone“ versichern die Aktivisten aus Salzburg, dass das Festkleben auf der Straße nicht ihre Aktionsform sei. Jedoch zeigen sie Verständnis für „die Dringlichkeit hinter den Aktionen“.