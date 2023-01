Aktivisten nerven Bürger: Muss das alles sein?

Demonstrationen, Klebe-Aktionen, Farb-Attacken in Museen - fast kein Tag vergeht mehr ohne Aufreger rund um die Gruppe Letzte Generation, die am Montag ganz Wien lahmlegen will. Die Klima-Aktivisten nerven die Bürger. Die große Frage: Muss das alles sein? Was spricht für die Aktionen? Und was dagegen? Ein Pro und Contra zweier „Krone“-Redakteure.